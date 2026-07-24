Le sous-sol meurthe-et-mosellan, une mine de développement et un atout stratégique en matière de transition industrielle et énergétique !

Dans la lignée du programme de recherche universitaire Reisol (Réinvestir le sous-sol) alliant l’Université de Lorraine, entreprises, institutionnels et collectivités, Lorr’Up, l’agence de développement économique Nancy Sud Lorraine entend accompagner les porteurs de projet de ces filières industrielles du sous-sol.

Elle vient de se signer une convention de partenariat avec le pôle Avenia, pôle de compétitivité dédié aux filières du sous-sol au service de la transition écologique.

Leviers stratégiques

«La valorisation des matières premières critiques, le développement de la géothermie, les solutions de stockage d’énergie ou encore la décarbonation des activités industrielles constituent autant de leviers stratégiques pour construire une économie plus résiliente et souveraine», assure-t-on chez Lorr’Up.

Cette nouvelle collaboration vise à accompagner le développement des projets et des acteurs économiques sur le territoire Nancy Sud Lorraine.