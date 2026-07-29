La Sovab en mode «sur mesure» à Batilly

Nom de code : Converted by Renault ! La solution de conversion clé en main est aujourd’hui une réalité au cœur de la Sovab et de ses lignes de production du Master, leader de son segment chez les VU.

La personnalisation du véhicule est dorénavant intégrée aux chaînes de montage. Plateaux, bennes ou encore cabines approfondies, en provenance de carrossiers agréés à l’image de Gruau et JPM sont montées en fin de chaîne permettant de répondre aux besoins spécifiques de toute la palette de l’activité professionnelle.

Les aménagements et les transformations plus poussés (rangement, protections, adaptation spécifiques, signalétique) sont, eux, redirigés vers une filiale du groupe Qstomize. Un VU sur deux dans l’Hexagone est converti, la mise en œuvre directe sur les chaînes de montage permet une flexibilité certaine pour le constructeur.

Depuis le début de l’année, plus de 10 000 conversions ont été réalisées sur le site de Batilly pour le Master. Les autres usines du groupe, Maubeuge pour le Kangoo et Sandouville pour le Trafic sont également dans la logique Converted By Renault.

À Batilly, cette nouvelle activité s’est traduite par l’embauche d’une cinquantaine de collaborateurs dans l’usine meurthe-et-mosellane.