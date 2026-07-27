



Face aux besoins croissants en traitement de l'eau et aux enjeux d'approvisionnement en charbon actif, le groupe BORDET mise sur une filière française et européenne fondée sur des ressources végétales locales. L'entreprise développe cette stratégie à travers le projet CARB'EAU, conduit avec SUEZ et le CNRS, ainsi que grâce à son site pilote industriel PyroBiOil 4.0.





CARB'EAU passe à une nouvelle étape





Le charbon actif est utilisé pour la potabilisation de l'eau, l'assainissement, le traitement des eaux industrielles et l'élimination de différents micropolluants. BORDET souhaite proposer une alternative produite à partir de résidus de bois issus des scieries, sans abattage d'arbres dédié. Le groupe met en avant une production locale, la traçabilité des matières premières ainsi qu'une logique de régénération afin de limiter la dépendance aux filières d'importation.





Le projet CARB'EAU vise à développer un charbon actif végétal adapté aux besoins des acteurs de l'eau. Il doit permettre de qualifier ce matériau pour le traitement des micropolluants et de préparer son déploiement à plus grande échelle. Les travaux portent notamment sur les performances du produit, sa régénération et son intégration dans des solutions de filtration.



Un pilote industriel à Decize





Pour accompagner cette montée en puissance, BORDET s'appuie sur son pilote industriel PyroBiOil 4.0, installé à Decize. La première ligne de production doit atteindre une capacité de 15 000 tonnes par an de carbone végétal, complétée par des biohuiles. Le projet bénéficie d'un soutien de 14,1 millions d'euros dans le cadre de France 2030, via Bpifrance, et figure parmi les 150 projets stratégiques retenus par l'État pour accompagner la réindustrialisation.





Au-delà de la production, BORDET entend développer une filière intégrant l'activation, la régénération, les services de filtration et la valorisation des matériaux en fin de vie. Le groupe entend désormais fédérer collectivités, industriels, opérateurs du secteur de l'eau et investisseurs afin de poursuivre le développement de cette filière et d'en préparer le déploiement à grande échelle.



