Englos : du nouveau pour l'établissement italien Il Ristorante

Ouvert il y a deux ans, l'établissement Il Ristorante, situé à l'entrée principale du centre commercial Aushopping Englos les Géants, enregistre déjà une très belle performance, sur une surface de 545 m2. Il vient de céder les murs de certains restaurants, dont celui d'Englos, tout en poursuivant l’exploitation. Concomitamment à ce projet mené par Fiducial, un bail de 12 ans dont une période ferme de six ans, a été signé avec le locataire.

Groupe Agapes Restauration

Depuis plus de 40 ans, Fiducial Gérance s'occupe, pour le compte de tiers particuliers ou institutionnels, des Fonds d'Investissements Alternatifs Immobiliers et des Groupements Forestier. Elle gère ainsi près de deux milliards d'euros d'actifs, à travers huit SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), ainsi que six groupements forestiers, trois groupements forestiers d'investissement et un fonds immobilier.

L'établissement Il Ristorante fait partie du groupe Agapes Restauration – filiale de l'Association Familiale Mulliez –, qui compte de nombreuses marques à l'image de Magnà, Salad&Co, 3 Brasseurs, Festein d'Alsace... L'entreprise d'aujourd'hui 2 650 collaborateurs a débuté son aventure dans le Nord-Pas-de-Calais avec la création de Flunch en 1974.