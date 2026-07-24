Nom : Manson. Prénom : Kathleen. Signes particuliers : nouvelle déléguée générale du Crédit Coopératif pour le Grand Est, les Hauts-de-France et le Centre-Val-de-Loire.

Elle prend la responsabilité et le développement de l’activité des neuf centres d’affaires de ces trois régions (Nancy, Strasbourg, Orléans, Tours, Amiens, Arras, Lille et Dunkerque) affichant 110 collaborateurs pour près de 52 000 clients.

«Dans un contexte où les transitions économiques, sociales et environnementales appellent des réponses collectives, notre modèle coopératif constitue un atout précieux. Je souhaite m’engager pleinement aux côtés des collaborateurs de la région pour renforcer notre présence sur les territoires, développer notre impact et accroître notre utilité auprès de nos clients sociétaires», assure la nouvelle déléguée générale.

20 ans d’expertise

«Ma conviction est que la performance du Crédit Coopératif repose sur la proximité, l’expertise et la capacité à accompagner durablement celles et ceux qui entreprennent, innovent et agissent au service de l’intérêt collectif. Ensemble, nous continuerons à faire vivre une banque engagée, utile et fidèle à ses valeurs».

À 45 ans, cette diplômée de l’EDHEC Business School affiche 20 ans d’expertise dans la banque et l’économie sociale et solidaire.

Elle débute sa carrière en 2005 au sein du Crédit Coopératif en tant que responsable marketing au sein de la direction des organismes d'intérêt général, avant de devenir responsable de développement pour les associations du secteur social, médico-social et de l'éducation populaire jusqu'en 2009.

Elle rejoint ensuite le Crédit Mutuel Nord Europe à Lille, où elle exerce le poste de responsable du marché des organismes à but non lucratif, puis responsable du marché des professionnels et de l’agriculture. En 2016, elle poursuit son parcours en Île-de-France au sein du Crédit Mutuel et du CIC comme spécialiste des organismes à but non lucratif, avant de devenir en 2019, responsable commerciale de l'agence des grands comptes de l'économie sociale et des collectivités territoriales du Crédit Mutuel Île-de-France.

En 2022, Kathleen Manson réintègre le Crédit Coopératif en qualité de directrice du centre d'affaires grandes clientèles.