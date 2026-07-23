Cambrai : la ville remporte le concours Boutique à l'Essai

Dans le cadre des 20ᵉ Assises Nationales du Centre-Ville, organisées à Châteauroux, la ville de Cambrai a été récompensée par une Boutique à l'Essai, offerte par la Fédération Nationale des Boutiques à l'Essai, en partenariat avec Petits Commerces. Cette distinction récompense l'engagement de la Ville en faveur du commerce de proximité.

Boutique à l'Essai permet, comme son nom l'indique, à un futur commerçant de tester son activité dans un local vacant du centre-ville pendant une période de six mois, renouvelable une fois. Durant cette période, le porteur de projet est accompagné afin de développer son activité dans des conditions sécurisées. À l'issue de cette phase d'essai, il peut choisir de s'installer définitivement dans le local si son projet est viable.

Plus de 230 Boutiques à l'Essai ont déjà vu le jour partout en France et 84 % des commerçants ayant testé leur activité s'installent ensuite durablement. Un appel à candidatures sera bientôt lancé pour trouver des candidats.