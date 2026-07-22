Le Crédit Coopératif des Hauts-de-France, du Grand Est et du Centre Val-de-Loire vient de nommer une nouvelle déléguée générale en la personne de Kathleen Manson. Forte de ses 20 ans d’expérience dans le monde bancaire, elle prend les rênes de cette délégation régionale qui compte neuf centres d’affaires, 110 collaborateurs et près de 52 000 clients. Elle a pris ses fonctions le 15 juin 2026 et remplace Denis Murgier. Elle va mener ses actions de déléguée générale en cohérence avec le plan stratégique 2025-2030 : «100% engagés».

«Notre modèle coopératif constitue un atout précieux»

«Dans un contexte où les transitions économiques, sociales et environnementales appellent des réponses collectives, notre modèle coopératif constitue un atout précieux, explique-t-elle. Je souhaite m’engager pleinement aux côtés des collaborateurs de la région pour renforcer notre présence sur les territoires, développer notre impact et accroître notre utilité auprès de nos clients sociétaires. Ma conviction est que la performance du Crédit Coopératif repose sur la proximité, l’expertise et la capacité à accompagner durablement celles et ceux qui entreprennent, innovent et agissent au service de l’intérêt collectif. Ensemble, nous continuerons à faire vivre une banque engagée, utile et fidèle à ses valeurs».

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. Son capital est apporté à 100% par ses clients personnes morales (les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent) et par ses clients particuliers.