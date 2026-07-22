La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin vient de lancer un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). Ce dernier a pour but d'accompagner les projets qui contribuent à une alimentation plus durable sur le territoire de l'agglomération. Il entre dans la stratégie du Système Alimentaire Territorial Durable (SATD).

Cette stratégie a pour ambition de favoriser une alimentation locale, saine, de qualité et respectueuse de l’environnement, tout en soutenant les producteurs, les acteurs locaux et l’accès à une alimentation pour tous. L'agglomération souhaite encourager les initiatives qui font évoluer les pratiques alimentaires et agricoles et renforcer les coopérations entre les acteurs du territoire.

Un financement à 80 %

Plusieurs types de projets peuvent être présentés, tels que des ateliers de sensibilisation, le développement de circuits courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire, des actions en faveur de l’agriculture durable, l'amélioration de l’accès à une alimentation de qualité, des expérimentations locales, ainsi que la création de partenariats entre des associations, des collectivités, des entreprises et des producteurs. Les projets retenus pourront bénéficier d’un financement pouvant couvrir jusqu’à 80 % de leur budget de fonctionnement.

L'agglomération peut aussi bien accompagner des projets structurants, menés sur plusieurs années, que des actions ponctuelles, réalisées sur une année, permettant de tester de nouvelles idées ou de répondre à un besoin identifié. Les associations, collectivités, entreprises, structures de l’économie sociale et solidaire, établissements d’enseignement ou encore chambres consulaires peuvent déposer leur candidature.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre et se fait sur le site de l'agglomération Lens-Liévin.