Normandie : les hôtels-restaurants pèsent 56 600 emplois

L’hôtellerie-restauration reste l’un des piliers de l’économie normande. Selon le panorama statistique 2025 publié par l’Urssaf Normandie, le secteur représente 56 600 actifs, dont 47 100 salariés et 9 500 indépendants, répartis dans 8 700 entreprises employeuses.

En Seine-Maritime, département qui concentre une grande partie de l’activité économique régionale, la filière joue un rôle majeur dans les bassins de Rouen, du Havre, de Dieppe ou encore sur le littoral touristique.

180 000 déclarations d'embauche

enregistrées en 2025

Avec 180 000 déclarations d’embauche enregistrées en 2025, soit 17% des recrutements du secteur privé normand, les cafés, restaurants et hôtels demeurent un important moteur d’emploi, notamment pour les jeunes générations. Avec 1,2 milliard d’euros de masse salariale, la filière confirme son poids dans l’économie réelle et son rôle dans l’attractivité touristique, commerciale et événementielle des territoires.

Face à la hausse des charges, aux tensions de recrutement et aux nouvelles attentes des clients, les entreprises de l’hôtellerie-restauration adaptent leur modèle. En Normandie, cette évolution concerne particulièrement les petites structures : 91% des entreprises employeuses comptent moins de 10 salariés. Avec 1 090 délais de paiement accordés par l’Urssaf Normandie en 2025, les enjeux de trésorerie restent importants. En Seine-Maritime, préserver ce tissu d’établissements constitue un enjeu stratégique pour l’emploi, le commerce local et l’attractivité des territoires.