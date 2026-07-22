Chambley Air Passion attire les touristes en Meuse

Organisé aux portes de la Meuse, Chambley Air Passion réunira pendant plusieurs jours montgolfières, ULM, avions et autres disciplines aéronautiques. Les vols programmés en soirée et les centaines de baptêmes de l’air proposés durant les week-ends doivent générer des flux de visiteurs sur le site Planet’Air. Cette fréquentation représente un potentiel pour l’ensemble de l’économie locale, des professionnels de la restauration aux hébergeurs, en passant par les producteurs et les commerces de proximité. Les visiteurs peuvent également prolonger leur séjour autour du lac de Madine ou dans les Côtes de Meuse, notamment auprès des exploitations agricoles, viticoles et producteurs locaux. L’intérêt économique repose ainsi sur la capacité du territoire à capter une clientèle de passage et à augmenter sa durée de séjour.

Les événements touristiques dopent l’économie locale

Les vols programmés en soirée et les centaines de baptêmes de l’air proposés durant les week-ends ne constituent pas seulement une animation estivale. Ils illustrent une tendance qui dépasse largement la Meuse : face à la concurrence entre destinations, les territoires cherchent à créer des événements capables de générer des flux touristiques importants, mais surtout de prolonger les dépenses des visiteurs dans l’économie locale. Hébergement, restauration, commerces, producteurs et activités de loisirs sont directement concernés par cette capacité à transformer une journée de fréquentation en séjour touristique.