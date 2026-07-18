Avec 55 020 lits, les 11 campings de la Somme concentrent la plus grande capacité de lits classés du département. Après une courte période de désaffection dans les années 2000, le camping est de nouveau plébiscité. Dans la Somme, cet engouement continue de croître, passant de 1,51 million de nuitées en 2023 à 1,80 million en 2025 selon Somme Tourisme.

Les emplacements locatifs équipés d'un chalet, d'un mobil-home ou d'un hébergement insolite ont enregistré un taux d'occupation de 55,3 % en 2025, soit +4,2 points sur un an. Les emplacements nus ont eux aussi été plébiscités, avec un taux d'occupation de 42 %, soit +6,4 points par rapport à 2024 révèle Somme Tourisme. Mais derrière ces chiffres flatteurs, les professionnels composent avec un client plus versatile, qui réserve de plus en plus tard et raccourcit ses séjours.

Une saison qui se joue de plus en plus tard

«Les clients attendent de plus en plus la dernière minute pour réserver. Nous sommes complètement méto-dépendants», observe Ingrid Duporge, gérante du camping Le Château des Tilleuls à Port-le-Grand, et présidente de la fédération de l'hôtellerie de plein air de Picardie. Un phénomène qu'elle observe à l'échelle de la fédération, qui rassemble une centaine d'adhérents. «Le baromètre cette année, c'est le mois de mai. La majorité de nos adhérents disent que c'est moins bien que l'année dernière», note-t-elle.

Autre évolution, les séjours se raccourcissent, y compris en cœur de saison. «Soit on se fait plaisir sur un temps plus court, soit on revient plusieurs fois par petits morceaux», résume Ingrid Duporge. Loin de s'en inquiéter, elle y voit une preuve d'agilité du secteur. «On s'adapte aussi aux demandes» dit-elle. Une confiance nourrie par une fidélisation qui s'installe dans la durée. «Cela fait plus de dix ans que l'on est ici, nous avons une clientèle qui revient et nous reconnaît», souligne-t-elle.

Un modèle qui séduit par sa souplesse

Arrivée en 2009 à Port-le-Grand, Ingrid Duporge et son mari ont fait évoluer la structure de 40 emplacements pour l'amener aujourd'hui à un camping trois étoiles de 265 emplacements. Une montée en gamme suivie par une grande majorité des acteurs du secteur, avec des sanitaires rénovés, une eau chaude généralisée et une offre locative large. Au Château des Tilleuls, la diversification est allée jusqu'aux cocons-suites, roulottes et cabanes dans les arbres, sur 20 hectares. L'établissement, un peu excentré, s'appuie sur une clientèle familiale avec une gamme complète de services – piscine, jeux, animations, restauration – tout en misant aussi sur les touristes de passage, dont beaucoup ne restent qu'une nuit.

Reste un socle commun à tous les campings : l'esprit de convivialité. «Certains viennent au camping justement pour rencontrer des gens», note Ingrid Duporge, tout en ajoutant que chaque établissement cultive sa propre identité, entre ambiance festive et séjours familiaux plus calmes. Cette diversité de profils, couplée à un rapport qualité-prix attractif, explique le succès des campings locaux portés aussi par la notoriété grandissante de la Baie de Somme et l'essor du tourisme à vélo.