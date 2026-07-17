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Hauts-de-France : 50 000 billets de train à 1 euro à partir du 21 juillet

La région Hauts-de-France, avec son dispositif éTER, met en vente, à partir du 21 juillet, 50 000 billets de train à 1 € pour rejoindre 38 destinations partout sur le territoire.

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©Illustration Pixabay

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 juillet 2026 - Mis à jour le 17 juillet 2026

C'est le retour du dispositif éTER. La région Hauts-de-France lance la deuxième vague de ce dispositif qui permet aux habitants de la région de voyager en train à petits prix sur le territoire grâce à 200 000 billets à 1€. 150 000 billets avaient été mis en vente le 23 juin, et 50 000 autres le seront à partir du 21 juillet. 

Le dispositif éTER permet de rejoindre 38 destinations réparties sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Il y a 9 gares de « mer », comme Boulogne-sur-Mer ou Le Touquet, et 29 destinations dites « ville et nature ». Toutes les destinations sont présentées sur le site Hauts-de-France Mobilités.fr. 

Les billets sont disponibles dans tous les guichets physiques des Hauts-de-France, sur les distributeurs automatiques de billets régionaux en gare et sur le site TER Hauts-de-France www.ter.sncf.com/hauts-de-france.