C'est le retour du dispositif éTER. La région Hauts-de-France lance la deuxième vague de ce dispositif qui permet aux habitants de la région de voyager en train à petits prix sur le territoire grâce à 200 000 billets à 1€. 150 000 billets avaient été mis en vente le 23 juin, et 50 000 autres le seront à partir du 21 juillet.

Le dispositif éTER permet de rejoindre 38 destinations réparties sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Il y a 9 gares de « mer », comme Boulogne-sur-Mer ou Le Touquet, et 29 destinations dites « ville et nature ». Toutes les destinations sont présentées sur le site Hauts-de-France Mobilités.fr.

Les billets sont disponibles dans tous les guichets physiques des Hauts-de-France, sur les distributeurs automatiques de billets régionaux en gare et sur le site TER Hauts-de-France www.ter.sncf.com/hauts-de-france.