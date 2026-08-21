Meuse : deux jours de pagaie pour découvrir la rivière autrement

Les 23 et 24 août, la Meuse sera au cœur d’un rendez-vous consacré aux sports de nature. Organisées par le Canoë Kayak Saint Mihiel, les Journées Pagaie Nature permettront aux participants de parcourir en canoë la Meuse sauvage entre Pont-sur-Meuse et Brasseitte, au sein d’un secteur classé Natura 2000. Accessible sur inscription, l’activité est proposée au tarif de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.

Les sports nature soutiennent l’attractivité

Ce rendez-vous s’inscrit dans Meuse, Terre d’Échappées par Nature, une marque lancée en 2022 par le Département pour fédérer les manifestations consacrées aux activités de pleine nature et soutenir les associations sportives locales. Plus d’une dizaine d’événements sont organisés chaque année du printemps à l’automne. Pour les territoires ruraux, le développement de ces activités constitue un levier de diversification de l’offre touristique et de valorisation des ressources naturelles. À l’échelle nationale, de nombreuses collectivités misent ainsi sur les sports de pleine nature pour renforcer leur attractivité, prolonger les séjours et faire travailler les acteurs locaux du tourisme et des loisirs.