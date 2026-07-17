La belle saison s'installe à Saint-Valery-sur-Somme et, avec elle, revient l'incontournable Marché du Quai. Chaque vendredi, de 15 heures à 20 heures, jusqu'à la fin du mois d'août, les touristes en villégiature sur le littoral picard découvrent, au fil des quais, des artisans, des créateurs et des producteurs locaux.

«Ce rendez-vous a été créé il y a une vingtaine d'années», rappelle Xavier Delmas, rédacteur territorial à la mairie de Saint-Valery-sur-Somme, chargé de l'organisation du marché depuis l'an dernier. Au fil des années, l'artisanat et les savoir-faire locaux sont devenus centraux. «C'est un rendez-vous différent des autres marchés, qui se déroulent les mercredis et les dimanches matin», poursuit Xavier Delmas.

Promouvoir le territoire

Longtemps surnommé le «marché nocturne» en raison de ses horaires tardifs, le Marché du Quai a été repositionné en plein après-midi afin de gagner en fréquentation. Un pari gagnant et une aubaine pour les artisans locaux. «Les candidatures pour faire partie des exposants sont nombreuses. Mais, compte tenu de la longueur du quai, nous avons fait le choix de nous limiter à une quarantaine de participants. Tous s'engagent à être présents chaque vendredi», précise Xavier Delmas.

Chaque demande est examinée en commission. Elle comprend une présentation de l'activité ainsi que des photos des réalisations. «Nous privilégions au maximum les exposants locaux», insiste-t-il. Quatre grandes familles d'exposants sont présentes : les produits de bouche, les bijoux, le textile et l'artisanat. Toutes ces catégories sont mêlées. «Plus le marché sera diversifié, plus il sera attractif», résume Xavier Delmas, qui veille chaque année à renouveler une partie des participants afin d'éviter la lassitude des habitués.

Un rendez-vous incontournable

Sur le quai, les exposants confirment l'attrait touristique du rendez-vous. Installée près de Berck, Valérie Andrzejewski participe au marché pour la quatrième année consécutive. Elle façonne des objets en bois de récupération - plateaux, bougeoirs ou plaques de porte - qu'elle vend presque exclusivement sur les marchés. «Le marché est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de passage, et beaucoup de touristes aussi», confie-t-elle.

Même constat chez Tatav, céramiste installé au-dessus de Montreuil-sur-Mer. «Cela fait une dizaine d'années que je viens» sourit celui qui ne se lasse pas de la vue sur la baie. «Je propose mes créations exclusivement sur des marchés, et je peux vous dire que celui-ci est tout à fait particulier par rapport aux autres», souligne-t-il. La clientèle y est très différente. «Ici, on croise principalement des touristes qui viennent se promener. Ils ont le temps, ils posent des questions, ils s'intéressent à ce que l'on propose» ajoute l'artisan qui façonne des animaux emblématiques de la baie, comme des phoques, des moutons ou des chevaux. «C'est un rendez-vous absolument incontournable pour moi», conclut-il.