La Ville d'Eu lance un escape game urbain

«On a eu envie de créer un escape game disponible toute l’année et de faire découvrir la ville d’Eu autrement», explique Engurerran Dubuc, archéologue au service municipal d’archéologie de la ville d’Eu, à l’origine du jeu en compagnie de Guillaume Blondel, le responsable du service et de Bruno Delporte, lui aussi archéologue.



Crayon de bois, gomme et carte parchemin

Concrètement, l’escape game est ouvert sur réservation (Rens : 06 49 80 93 84 / 09 63 43 26 81) à partir de deux personnes. Le rendez-vous est fixé aux participants à la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent d’Eu. Là, un médiateur du service municipal d’archéologie leur remet un crayon de bois, une gomme et une carte parchemin sur laquelle figurent les huit énigmes. Il leur explique aussi les règles :

«Les énigmes sont indépendantes les unes des autres, poursuit Enguerran Dubuc. Quatre énigmes permettent de localiser l’endroit où le trésor se trouve et quatre autres de trouver le code du coffre qui l’enferme. À chaque fois, ils doivent deviner une date. Je vous assure que même ceux qui connaissent bien la ville apprennent des choses».

Et si la recherche se corse trop, chaque équipe a le droit à un joker. En l’occurrence, elle peut passer un coup de fil au service archéologique. Le médiateur repasse aussi durant l’escape game, qui dure entre une heure trente et deux heures, et peut aussi aider les joueurs :

Aller chercher les informations

«Ils passent devant tous les lieux et dans les recoins emblématiques de la ville. Pour avoir des informations qui sont uniquement à l’extérieur des bâtiments, nous leur conseillons d’observer les détails cachés, d’aller voir des commerçants, d’interroger des habitants… Cette découverte ludique plait beaucoup aux enfants», narre l’archéologue, qui indique aussi que cet escape game urbain s’adresse aux touristes, aux groupes scolaires, aux familles, aux entreprises….

Ce jeu de piste grandeur nature, dont l’accroche est «L’histoire est sous vos yeux… mais saurez-vous la voir?», affiche donc une nouvelle manière, plus active, de partir à la découverte du patrimoine de la cité royale : «On a tendance à tout ramener au littoral, explique t-on au service communication. La volonté de la municipalité est de changer l’image de la ville. L’ambition est de faire d’Eu la porte d’entrée de la Normandie».