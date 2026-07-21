Après les chiffres nationaux, place aux chiffres régionaux de 2025. Bio en Hauts-de-France et A PRO BIO ont donné les chiffres régionaux de la filière biologique. Si le marché connaît une progression, le nombre de fermes lui, diminue. Le nombre de fermes bio recule de 6 % par rapport à 2024, passant de 1374 à 1298. La baisse est particulièrement visible sur la production laitière.

En plus des fermes, les surfaces cultivées baissent également pour atteindre 54 143 hectares, soit -6 900 ha par rapport au pic de 61 000 hectares bio enregistré en 2022. S'ajoute à cela une baisse importante des conversions au bio, causée notamment par l'inflation. Néanmoins, Bio en Hauts-de-France constate une légère reprise puisqu'en 2025, 16 % des projets d’installation aidées en région l’étaient en agriculture biologique. Dans le département du Nord, la majorité des fermes se trouvent dans la métropole lilloise et dans l'Avesnois. Dans le Pas-de-Calais, elles se trouvent surtout dans la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.

Malgré tout, le marché bio progresse de 3,6 % tout circuits confondus, avec une dynamique positive dans l’ensemble des débouchés et des circuits de distribution en 2025. De plus, le bio représente 5,8% de l’assiette des Français, avec les fruits et légumes, les produits d’épicerie ainsi que les jus et boissons rafraîchissantes (près de 60 % de la croissance).