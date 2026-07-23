En Meuse, 2,1 millions d’euros accélèrent la transition agricole

Avec une enveloppe de 2,1 millions d’euros mobilisée cette année par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, en partenariat avec la Région Grand Est et avec le cofinancement du FEADER, les exploitants peuvent obtenir une aide destinée à financer des investissements matériels. Le taux de soutien démarre à 30% des dépenses éligibles et peut atteindre 40% grâce à différentes majorations, notamment pour les jeunes agriculteurs, l’agriculture biologique, les CUMA et les projets liés à l’herbe. Pour les exploitations meusiennes, l'enjeu dépasse la seule acquisition de matériel : il s'agit de réduire le coût environnemental de la production tout en maintenant la capacité économique des entreprises agricoles. Le dispositif cible notamment les équipements permettant de limiter le recours aux produits phytosanitaires, les matériels dédiés aux systèmes herbagers et certains investissements liés au développement du chanvre à proximité des captages prioritaires.

Les aides agricoles accélèrent la transition écologique

L’appel à candidatures IPAGE Végétal 2026 illustre une évolution nationale du financement agricole : les aides publiques orientent désormais les investissements vers des équipements conciliant performance économique et transition agroécologique. Avec 2,1 millions d’euros mobilisés, le dispositif accompagne les exploitations dans la réduction des produits phytosanitaires et la préservation de l’eau. Une stratégie qui pose un enjeu majeur pour les entreprises agricoles : moderniser leur outil de production tout en maîtrisant leurs coûts et en renforçant leur compétitivité.