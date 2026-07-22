Agriculture
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Plateforme d'Entraide Agricole à Bar-le-Duc

La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Meuse lancent une plateforme d’entraide pour faire face à la pénurie de fourrage causée par la canicule. Les éleveurs en quête de fourrage et les producteurs disposant de surplus peuvent se connecter directement pour échanger. 

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Par LGFR
Les Tablettes Lorraines
Publié le 22 juillet 2026 - Mis à jour le 22 juillet 2026

Le processus est simple : il suffit de remplir un formulaire en ligne pour indiquer ses besoins ou disponibilités. Une carte interactive permet également de visualiser les offres et demandes dans la région, facilitant ainsi la mise en relation entre agriculteurs. Cette initiative vise à renforcer la solidarité au sein du secteur agricole, en encourageant chacun à partager l’information pour maximiser l'entraide locale. En période de crise, cette approche directe permet aux agriculteurs de gérer eux-mêmes les négociations et le transport, contribuant à une meilleure résilience face aux défis climatiques.

Le fourrage devient un enjeu stratégique agricole

À l’échelle nationale, la pénurie de fourrage liée aux épisodes de chaleur et à la sécheresse met en évidence la vulnérabilité des élevages face au changement climatique. La multiplication de plateformes d’entraide et de circuits directs entre exploitants illustre une volonté de renforcer la résilience des filières en facilitant le partage des ressources disponibles. Au-delà de la solidarité entre agriculteurs, ces dispositifs peuvent contribuer à limiter les pertes économiques, sécuriser l’alimentation des troupeaux et préserver la viabilité des exploitations.