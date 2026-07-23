L’Afpa Grand Est prépare déjà la rentrée

Tous les centres, à l'exception de celui de Rethel Acy Romance qui sera fermé du 1er au 16 août, organisent des réunions d'information tous les jeudis matins à 9h, sans nécessité de rendez-vous. Les participants sont invités à se présenter avec leur CV pour bénéficier d'entretiens personnalisés et avancer dans leurs projets professionnels. En Meuse, les centres de l’Afpa proposent également ces temps d’échange pour les personnes souhaitant se former, changer de métier ou préparer une reprise d’activité. Une démarche qui vise à répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales tout en facilitant l’accès aux compétences recherchées sur le territoire.

L’Afpa renforce l’accès aux compétences

À l’échelle nationale, l’Afpa s’inscrit dans les politiques de développement des compétences et de sécurisation des parcours professionnels. Son réseau accompagne les actifs, les demandeurs d’emploi et les entreprises face aux transformations du marché du travail, notamment dans les secteurs confrontés à des difficultés de recrutement.