VTA : Jeunes diplômés en action pour les territoires ruraux

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau bac +2 ou supérieur et démontrer une forte motivation pour le développement des territoires ruraux. Les missions, d'une durée de 12 à 18 mois, sont rémunérées et se déroulent au sein de collectivités territoriales.

En Seine-Maritime, le dispositif peut constituer un levier pour renforcer les compétences des communes rurales, notamment face aux besoins croissants en ingénierie administrative et en montage de projets. Pour les collectivités du département, l’accueil d’un jeune diplômé peut faciliter la conduite de dossiers liés à l’aménagement, à la revitalisation des centres-bourgs ou encore à la recherche de financements, tout en offrant une première expérience professionnelle à de jeunes talents.

Le VTA renforce les territoires ruraux

À l’échelle nationale, le VTA répond à un double enjeu : renforcer les capacités d’action des petites collectivités et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Le dispositif permet ainsi de rapprocher les compétences des besoins des territoires ruraux, notamment pour mener des projets d’investissement, mobiliser des financements publics et accompagner les transitions économiques, sociales et environnementales.