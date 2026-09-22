Pour des salariés intérimaires en recherche d’une situation professionnelle, participer au montage et démontage du matériel lors d’événements organisés à la salle de spectacle Le Splendid de Saint-Quentin représente une mission valorisante, explique Jean-Michel Guittenit, directeur général de Cap intérim, entreprise de travail temporaire d’insertion implantée dans la région des Hauts-de-France et notamment à Saint-Quentin.

Cette mise à disposition de personnel de manière ponctuelle intervient dans le cadre d’une commande de marché public, Cap interim ayant répondu à un appel d’offres lancé par la ville de Saint-Quentin. Deux structures du champ de l’insertion par l’activité économique se partagent ainsi le marché sur le site du Splendid, à raison d’un mois d’intervention chacune. Cette collaboration fait suite à l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience qui impose en effet à la collectivité «d’intégrer une clause à dimension sociale ou environnementale dans ses marchés».

Utilité sociale

Le marché public arrive à échéance à la fin de l’année et pour l’équipe de Cap interim de Saint-Quentin, dont sa directrice Blandine Boulanger, le bilan plus que satisfaisant de cette première expérience incite à renouveler le partenariat. Jean-Michel Guittenit parle savoir-faire mais évoque aussi le savoir-être. Pour les professionnels de l’interim, «travailler l’embauche» est une étape essentielle. Avec cette mission proposée lors des évènements à la salle de spectacle, les personnes embauchées retrouvent un statut «d’actifs», «une utilité sociale et économique».

Cette reconnaissance, cette confiance accordée comporte une dimension humaine très forte, valeur essentielle pour les fondateurs de Cap interim spécialisée à sa création en 2009, dans l’emploi des personnes atteintes de handicap.