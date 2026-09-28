Saint-Pol-sur-Mer : le Stade vers l'emploi revient le 29 septembre

Cet événement original veut valoriser l'insertion professionnelle des femmes, de leur redonner confiance et de briser les stéréotypes de genre, notamment pour l'accès à des métiers traditionnellement masculins. Les participantes demandeuses d'emploi et les recruteurs vont partager des activités sportives – à travers une initiation au rugby – durant la matinée, sans porter de signes distinctifs et sans connaître le rôle de chacun. Et donc, loin des critères traditionnels d'un CV. C'est l'occasion de valoriser l'esprit d'équipe, la persévérance ou encore la capacité d'écoute, au-delà d'un parcours et que vous soyez jeune diplômé, en reconversion professionnelle, senior ou éloigné de l'emploi.

Job dating l'après-midi

L'anonymat sera levé après le déjeuner et les entretiens de recrutement auront lieu toute l'après-midi. Parmi les entreprises présentes : Arcelor, Actemium, Fruidor, Cap Dune... avec des postes à pourvoir dans de nombreux secteurs d'activités. Cet événement est porté partout sur l'hexagone par France Travail depuis 2020. Le dispositif affiche de beaux résultats puisque 61% des demandeurs d'emploi retrouvent un travail dans les 12 mois suivant leur participation. Cette opération gratuite est organisée avec 12 fédérations sportives (football, basketball, tennis de table, judo, athlétisme...). L'an dernier, 510 opérations ont eu eu lieu en France.

De 9h à 16h. Inscriptions via le conseiller France Travail.