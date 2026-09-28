L’ENSM participera au salon Studyrama d’Amiens, le samedi 28 novembre 2026. Des élèves de l’École seront présents pour présenter leur parcours, leurs périodes d’embarquement et leur expérience de la scolarité. Ce rendez-vous permettra aux visiteurs de découvrir les différentes formations proposées par l’établissement et les perspectives professionnelles associées.



L’ENSM forme notamment des officiers de la Marine marchande et des ingénieurs en génie maritime. Ses cursus préparent à des fonctions variées à bord des navires, dans les domaines de la navigation, de la mécanique, de l’énergie, de la logistique ou encore de la gestion d’équipe. Les formations intègrent également les enjeux liés à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement durable.

Des formations axées sur la pratique

L’établissement s’appuie sur des enseignants issus du secteur maritime et sur des équipements spécialisés, dont plusieurs simulateurs de navigation, de machine, de chargement et de positionnement dynamique. Des périodes en entreprise et des stages d’embarquement complètent les enseignements.



L’ENSM est notamment accréditée par la Commission des titres d’ingénieur pour ses parcours d’ingénieurs navigants, avec une formation de cinq ans, ainsi que pour les cursus «Éco-Gestion du Navire» et «Déploiement et Maintenance des systèmes Offshore». L’École mène aussi des travaux de recherche sur la sécurité maritime, l’efficience énergétique et les facteurs humains.