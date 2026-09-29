ENSCL Lille nomme Jérôme Fortin à la direction de l'école

Fondée en 1984, l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille est l'un des quatre écoles de Centrale Lille depuis janvier 2020. Elle forme des ingénieurs en trois ans après un bac+2. À sa tête depuis le 1er septembre, Jérôme Fortin, professeur des universités (classe exceptionnelle) et titulaire d'une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches). Durant sa carrière, il a notamment dirigé une équipe de 14 enseignants-chercheurs au sein du Laboratoire des Technologies Innovantes de l'Université de Picardie Jules Verne, occupé des fonctions de direction et d'administration provisoires dans différents établissements de Picardie avant de devenir directeur général de l'ESIEE-Amiens jusqu'en 2020.

130 ans d'existence

Entre 2021 et 2025, Jérôme Fortin a dirigé le campus d'Amiens d'UniLaSalle puis occupé les fonctions de directeur de cabinet et des projets stratégiques du groupe UniLaSalle. Parmi les axes forts de son mandat : affirmer et valoriser l'identité chimiste de l'ENSCL, en renforçant notamment la marque de l'école et en construisant des spécialisations inter-écoles mais aussi accélérer la transformation pédagogique de l'ENSCL. Cela passera par un enrichissement des parcours de formation, par le développement de l'alternance. Le nouveau directeur souhaite également structurer et accélérer la stratégie internationale de l'école et renforcer les liens avec l'ancrage industriel.

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