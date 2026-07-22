Dans la Meuse, l’élevage entre dans une nouvelle phase de transformation avec le programme Ambition Éleveurs, lancé en 2023 par la Région Grand Est et les Chambres d’agriculture. À l’échelle régionale, 1 613 exploitations sont déjà accompagnées, avec un objectif de 2 000 exploitations d’ici 2028, afin de renforcer leur viabilité économique, faciliter les transmissions et adapter les modèles agricoles aux nouveaux défis. Au-delà des aides financières, le dispositif propose un accompagnement personnalisé associant diagnostics, conseils techniques et stratégie d’investissement. Depuis son lancement, plus de 300 projets d’investissement ont été engagés dans le Grand Est, représentant plusieurs millions d’euros pour moderniser les exploitations. Dans la Meuse, le Plan Herbe Meuse illustre cette dynamique en conciliant maintien de l’élevage, préservation des prairies et adaptation climatique, tout en préparant l’avenir des exploitations.

L’élevage devient un enjeu de souveraineté économique

Au-delà de l’agriculture, la transformation de l’élevage constitue un enjeu économique pour les territoires ruraux. Avec 11 700 exploitations de polyculture-élevage, le Grand Est cherche à renforcer la compétitivité de ses filières face à la hausse des charges, aux enjeux de recrutement et au renouvellement des exploitants. Cette évolution vise aussi à préserver les emplois associés, soutenir l’agroalimentaire local et renforcer la souveraineté alimentaire régionale.