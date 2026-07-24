Ce déplacement officiel a permis de dévoiler des dispositifs d'urgence, déployés dans les prochaines semaines, répondant aux difficultés économiques et environnementales des exploitants. Face à l'impact de la sécheresse, des mesures d’indemnisations anticipées sont enclenchées, tandis que la gestion des haies sera simplifiée via un guichet unique dès le 1er octobre, et la future loi d'urgence garantira la réciprocité des normes sur les produits importés.

Des aides financières immédiates et une simplification des normes

Face au manque d'eau, le comité départemental d'expertise a activé les aides mobilisables sans attendre la fin de l'été pour soulager la trésorerie des fermes. Sur le plan réglementaire, la simplification administrative se concrétise par la création d'un guichet unique pour la gestion du bocage, protégeant l'environnement sans pénaliser le travail quotidien. Enfin, l'État s'engage à défendre la compétitivité locale via la loi d'urgence agricole, qui imposera les mêmes normes sanitaires aux produits importés qu'aux élevages français.

Structuration territoriale et dynamisation de l'emploi saisonnier

Au-delà des urgences directes, l'avenir du modèle agricole régional passe par le renouvellement des générations et l'attractivité des métiers. Le nouveau dispositif « France Services Agriculture » centralisera l'accompagnement des transmissions de fermes et l'installation des jeunes. En parallèle, l'État maintient ses efforts sur les dossiers sensibles de la Zone Défavorisée Simple (ZDS) et de Natura 2000 dans le Clunisois pour sécuriser le foncier. Côté main-d'œuvre, le plan « vendanges » s'intensifie avec une hausse des offres d'emploi et une amélioration concrète des conditions d'hébergement des saisonniers. L'efficacité de ces annonces dépendra désormais de la vitesse de déploiement de ces outils sur le terrain.







