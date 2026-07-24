La crise de la quarantaine ? Pour l'anniversaire d’Arras Forum des Associations le 13 septembre prochain, le Village des associations a décidé de faire évoluer sa formule et son fonctionnement. Première nouveauté : exit la salle Philippe-Rapeneau pour aller s’installer salle Orfèvres et Tisserands, quelques rues plus loin. Un choix logique afin d'accueillir plus de personnes le 13 septembre, tout en étant plus central.

La seconde nouveauté concerne l'organisation en elle-même, avec notamment de nombreuses animations musicales autour de la centaine d'associations présentes. «Il s’agit de faire vraiment une fête des associations», explique Nadège Le Gentil, présidente d’Arras Forum des Associations, dans les colonnes du journal municipal. Le Village des associations se déroulera de 10 h à 18 h.