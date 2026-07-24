Le Service d'Incendie et de Secours (SDIS) de Saône-et-Loire a envoyé un contingent de seize soldats du feu en Gironde. Venant de plusieurs casernes, dont Mâcon et Montceau-les-Mines, ils opèrent avec quatre véhicules pour une mission initiale de trois jours. Cette force de secours est épaulée par des renforts de Côte-d'Or et de Haute-Marne. L'objectif est de pallier la saturation des équipes locales. Ces dernières se concentrent sur le sinistre de Saumos, qualifié par le ministère de l'Intérieur de plus gros feu de la saison.

Évacuations massives et résilience territoriale

Le rôle de ces pompiers bourguignons est strictement ciblé sur les interventions en milieu urbain. Les incendies d'espaces naturels n'interrompant pas les risques du quotidien, ce renfort garantit la protection des infrastructures et des habitations hors zone forestière. Ce déploiement intervient alors que la situation opérationnelle est critique. Le bilan fait état de 42 pompiers blessés, de 53 maisons détruites et du déclenchement du plan blanc dans les hôpitaux de Gironde et des Landes.

Face à la progression des flammes, la préfecture a ordonné l'évacuation complète de la presqu'île touristique du Cap-Ferret par route et par mer. Cette mesure a nécessité le transfert d'urgence de plusieurs centaines de résidents d'EHPAD et de centres de soins. L'action des secours a néanmoins permis de préserver 2 000 habitations, limitant ainsi l'impact sur le patrimoine immobilier régional.







