Cet accord, signé le 5 octobre, vise à renforcer durablement les coopérations entre le monde académique et le monde économique «au service de la réussite des étudiants, de l'emploi, de l'innovation, de l'attractivité des talents et du développement du territoire régional». Cette signature s'inscrit dans le prolongement de la convention nationale conclue entre le Medef et France Universités - qui rassemble les dirigeants des universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France et dans le monde - mais aussi dans la dynamique engagée en juin dernier entre le Medef Hauts-de-France et les universités publiques régionales.

C'est déjà le cas avec l'Université de Lille, l'Université de Technologie de Compiègne, l'Université Polytechnique Hauts-de-France, l'Université du Littoral Côte d'Opale, l'Université de Picardie Jules Verne et l'Université d'Artois.

Renforcer l'employabilité

Le Medef Hauts-de-France, son homologue lillois et l'Université Catholique de Lille vont donc mettre en commun leurs réseaux, leurs expertises et leurs capacités d'action afin de rapprocher les formations, la recherche et les besoins des entreprises sur le terrain. L'ambition ? Mieux connecter ces mondes ensemble face aux réalités économiques, aux besoins en compétences et aux transformations du paysage régional.

Il s'agira notamment de prévenir le décrochage scolaire, de favoriser l'insertion professionnelle, de développer l'apprentissage, la formation continue, l'entrepreneuriat étudiant ou encore de renforcer les conventions industrielles de formation.

Cette convention a été signée par Philippe Lorban, président du Medef Hauts-de-France, Jean-Pierre Letartre, président du Medef Lille Métropole et Patrick Scauflaire, président-recteur de l'Université Catholique de Lille.