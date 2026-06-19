Il n’aura fallu que quelques mois pour que les Hauts-de-France soient les premiers à se distinguer. Le 12 février, le MEDEF, avec son président national Patrick Martin, a signé une convention avec France Universités pour rapprocher le monde de la recherche et celui des entreprises, afin de faciliter le développement économique, social et culturel du pays. Le 16 juin, la première déclinaison territoriale de cette convention a été signée à Lille, dans les locaux de la CCI Hauts-de-France, entre le MEDEF Hauts-de-France et les universités régionales.

Une réindustrialisation portée par les universités

Pour souligner l’importance de cette déclinaison territoriale, Philippe Lorban, président du MEDEF Hauts-de-France indique des «enjeux spécifiques au territoire», notamment ceux de la décarbonation «qui fait évoluer l’intégralité des métiers», et qui accompagne les grandes transitions portées par la région, ainsi que la redynamisation du territoire. Un accompagnement qui passe par l’intelligence artificielle, dont la région est une place forte, au sein des entreprises (voir encadré), et en particulier des PME. La convention est «un cadre qui doit multiplier les projets concrets sur le territoire, avec des évolutions dès trois ans», précise Philippe Lorban.

Et la présence des universités – et donc des étudiants – est essentielle, puisque le MEDEF souhaite travailler avec le monde de la recherche et les doctorants pour mettre en place un travail de recherche entrepreneurial, pour connecter un peu plus les deux mondes. Même si, comme l’explique Régis Bordet, président de l’Université de Lille, «les étudiants et les universités créent déjà des start-ups et des entreprises». Le travail commun des deux entités doit également éviter le décrochage et sécuriser le parcours étudiant, toujours en lien avec les enjeux de cohésion sociale qu’elles portent. Surtout, pour Régis Bordet, «les entreprises ont besoin de nouvelles compétences, qui sont données par l’université. Il faut universitariser la réindustrialisation».