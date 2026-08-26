Senlis : Archea ouvre son premier showroom dans l'Oise

Avec cette ouverture, Archea signe son premier magasin dans l’Oise et renforce son maillage territorial dans les Hauts-de-France. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans sa stratégie de développement raisonné sur le territoire. Acteur majeur sur le marché de l’aménagement intérieur sur mesure, créateur et fabricant français depuis 1984, l'enseigne possède un réseau de plus de 65 magasins.

Pour le lancement de ce premier showroom, c'est Pierrick Kerboriou, entrepreneur local, qui en est à la tête. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la menuiserie, il met aujourd’hui son expertise technique et terrain au service d’un projet entrepreneurial structuré.

Un entrepreneur chevronné

Après avoir débuté sa carrière comme conducteur de travaux puis chargé d’affaires au sein d’une entreprise de menuiserie, il crée sa propre société en 2013 avant d’ouvrir, un an plus tard, un atelier de fabrication à Compiègne. Face au développement de son activité, il investit en 2019 dans un nouvel atelier de 1 360 m² à Pontpoint, employant jusqu’à 20 salariés.

Sa rencontre avec Archea s’effectue par l’intermédiaire de LMC, fournisseur historique en quincaillerie de l’enseigne. Après la découverte du concept et la visite d’un showroom Archea, il décide de rejoindre le réseau : «Ce qui m’a séduit chez Archea, c’est la possibilité de ne plus avancer seul. L’accompagnement, la qualité des échanges et la disponibilité des équipes ont été déterminants dans mon choix», explique Pierrick Kerboriou.

Pour cette nouvelle aventure, Pierrick Kerboriou s’entoure d’un ancien collaborateur, en charge de la pose, et de sa fille, recrutée sur la partie conception. Lui-même assure la dimension technique et le suivi des projets clients, garantissant une approche complète, de l’étude à la réalisation.