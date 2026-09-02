Lille : Lime déploie ses nouveaux LimeBike dans la métropole

Ce sont des nouvelles générations de vélos électriques, entièrement conçus en interne. Décrits par Lime comme «plus maniables» et «plus confortables», les LimeBike viennent renforcer la flotte lilloise et se distinguent par plusieurs innovations : des pneus plus larges, une selle ajustable, des poignées ergonomiques, des batteries amovibles, un cadre bas ou encore un panier élargi et repositionné plus bas.

Meilleure géolocalisation

Le nouveau vélo embarque également une meilleure technologie de géolocalisation qui permet de mieux identifier les zones de vitesse limitée, les espaces interdits à la circulation et les emplacements de stationnement obligatoire.

Présent à Lille depuis 2023, Lime enregistre de bons chiffres avec +30% du nombre d'utilisateurs sur les six premiers mois de 2026 comparés à 2023. Le nombre de trajets au sein de la MEL via ce mode de déplacement doux aurait été multiplié par 9,5 (+850%) et en un an, Lime a progressivement doublé la taille de sa flotte.

Le leader mondial de la micromobilité a d'ailleurs déjà annoncé sa candidature à l'approche de l'échéance de son contrat qui est prévu à la fin de cette année. Présent dans près de 30 pays, Lime a permis plus d'un milliard de trajets sur les cinq continents sur lequel le groupe est présent.