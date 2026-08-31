Longtemps éclipsé par Metz Congrès Robert Schuman, le centre de conventions du Parc des expositions retrouve aujourd'hui une place centrale dans la stratégie de Metz Événements.

Depuis le début de l'année, l'ensemble des espaces, dont un auditorium de plus de 600 places, a bénéficié d'importants travaux de modernisation : réfection des sols et de la toiture, peintures, équipements audiovisuels, signalétique… pour un total avoisinant 1,2 million d'euros.

«Perdre la gestion du centre Robert Schuman nous a poussés à réinvestir cet équipement, à nous améliorer et à nous challenger», résume Laurent Haas, directeur du site.

Des résultats déjà visibles

Les premiers indicateurs sont encourageants, notamment la part importante de nouveaux clients enregistrée depuis le début de l'année. Entre janvier et avril 2026, l'activité du centre de conventions a progressé de 63% par rapport à la même période de l'année précédente. «À la fin juin, le chiffre d'affaires avait déjà atteint le niveau enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2025. Le site a notamment accueilli au printemps le congrès national de la Jeune Chambre économique française. Cela démontre la capacité de l'équipement à séduire des organisateurs d'envergure nationale», selon Laurent Haas.

Metz Événements travaille désormais à attirer des manifestations encore plus importantes, certaines pouvant dépasser les 2 000 participants. Les Entrepreneurs Moselle (Ex-CPME 57) ont d’ores et déjà annoncé la tenue d’un événement d’ampleur au centre de conventions le 3 novembre prochain : l’Agora des entrepreneurs.