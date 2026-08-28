Pendant près de 48 heures, le réseau ferroviaire lorrain et alsacien connaîtra une paralysie ciblée. L'interruption totale du trafic entre Nancy, Strasbourg et Remiremont, dictée par d'importants chantiers d'infrastructure, force l'exploitant à réorganiser intégralement son offre de transport. Pour pallier cette indisponibilité, SNCF Voyageurs déploie des cars de substitution et dévie ses trains Fluo, un défi logistique pour l'économie régionale en cette fin de vacances.

Un impact économique et logistique territorial

Pour l'économie régionale, ce week-end de grands départs et de retours de vacances s'annonce complexe. Les lignes Nancy-Lunéville-Strasbourg et Nancy-Épinal-Remiremont, véritables artères pour les travailleurs et les touristes, seront à l'arrêt. SNCF Voyageurs, qui opère pour le compte de la Région Grand Est, met en place des autocars de substitution pour maintenir la connectivité des territoires, bien que les temps de parcours soient rallongés.

Des gares privées de desserte

Les conséquences structurelles dépassent les frontières locales. La ligne nationale Strasbourg-Nancy-Bar-le-Duc-Saint-Dizier-Paris-Est subira de lourdes modifications. Les trains Fluo basculeront sur un itinéraire alternatif, court-circuitant des pôles économiques clés. Les gares de Sarrebourg, Lunéville, Nancy, Toul et Commercy ne seront pas desservies.

La SNCF exhorte les usagers et les entreprises à anticiper leurs flux. Les détails des horaires modifiés sont accessibles sur le site TER Grand Est, SNCF Connect et via le service gratuit d'alertes «Mon Info Trafic TER».