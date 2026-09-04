Noyon : Agesys atteint le plus haut niveau de l'évaluation CyberVadis

C'est une nouvelle reconnaissance pour AGESYS, expert en informatique et cybersécurité pour les TPE et PME. Avec un score de 880/1000, elle atteint le plus haut niveau de l'évaluation CyverVadis. Plateforme d'évaluation indépendante qui mesure la maturité cybersécurité d'une entreprise selon des standards internationaux, Cybervadis est une référence internationale en matière d'évaluation de la maturité cybersécurité.

Une note qui permet à l'entreprise d'être reconnue. «Cette évolution illustre l'engagement constant d'AGESYS en matière de cybersécurité et de protection des données. Face à des menaces toujours plus nombreuses et sophistiquées, l'entreprise poursuit ses investissements et renforce en continu ses pratiques afin de garantir à ses clients et partenaires un haut niveau de sécurité», témoigne AGESYS.

Solidité du système

Ce score de 880/1000 en dit aussi beaucoup sur la solidité du système de management de la cybersécurité de l'entreprise ainsi que sur «sa capacité à répondre aux exigences élevées en matière de protection des systèmes d'information», explique l'entreprise.

Cette reconnaissance vient également renforcer l'expertise de l'entreprise dans l'accompagnement de ses clients sur leurs propres enjeux de cybersécurité. Car AGESYS propose notamment aux entreprises un accompagnement dans leur démarche CyberVadis, afin de les aider à évaluer leur niveau de maturité, à renforcer leurs pratiques et à se préparer à l'évaluation. Parce que la performance est le fer de lance de l'entreprise, AGESYS affirme poursuivre «ses efforts afin d'anticiper les nouveaux enjeux de cybersécurité et de continuer à proposer à ses clients des services conformes aux meilleurs standards du marché».





