Le vendredi 25 septembre 2026, le Département de l’Aisne organise la troisième édition de la Rencontre des services itinérants au Centre des Archives et Bibliothèques Départementales de l’Aisne, à Laon. De 10h30 à 16h, cette journée réunira différents dispositifs mobiles intervenant dans les domaines de l’emploi, de l’insertion, de la création d’entreprise, du logement, du numérique, de la santé ou encore de l’accès aux droits. L’objectif est de mieux faire connaître ces solutions aux habitants, notamment dans les secteurs où l’accès aux services permanents peut être plus éloigné. L’entrée est libre et gratuite.

Les services mobiles réduisent les distances

À l’échelle nationale, le développement des services itinérants répond aux enjeux d’accès aux services publics et d’accompagnement dans les territoires ruraux ou éloignés des grands pôles urbains. Ces dispositifs permettent de mutualiser les moyens et de rapprocher certaines démarches des habitants, avec un enjeu économique pour les collectivités : limiter les déplacements, optimiser les ressources humaines et maintenir une offre de services dans les communes moins densément peuplées. Ils constituent également un levier d’attractivité territoriale, en facilitant l’accès à l’emploi, à l’entrepreneuriat et aux dispositifs d’accompagnement.