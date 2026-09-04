Pays Châtillonnais : une sortie gratuite pour les plus de 60 ans

Le 7 octobre prochain, la Communauté de communes du Pays Châtillonnais invite les habitants âgés de 60 ans et plus à une représentation organisée dans le cadre de la Semaine Bleue. Deux séances sont proposées, à 15 heures et 20 heures, avec une particularité pour celle de l’après-midi : un transport en bus peut être organisé directement depuis les communes participantes. L’inscription, ouverte jusqu’au 11 septembre, doit permettre à l’intercommunalité d’identifier les besoins en mobilité. L’ensemble de l’opération est pris en charge par la collectivité et proposé gratuitement aux participants.

Les seniors redessinent les priorités des territoires

Le vieillissement de la population transforme progressivement les besoins des territoires français. Dans les villes comme dans les espaces ruraux, les collectivités doivent adapter leurs politiques aux attentes d’une population senior plus nombreuse, en agissant sur la mobilité, les loisirs et l’accès aux services. Le financement public d’actions comme celle du Pays Châtillonnais traduit cette évolution : la dépense locale ne porte plus uniquement sur les infrastructures, mais aussi sur les conditions permettant aux habitants d’en profiter. Pour les territoires ruraux, cette capacité à maintenir une vie sociale et culturelle accessible participe directement à leur qualité de vie et à leur attractivité résidentielle.