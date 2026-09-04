



Dans le cadre d'une initiative de coopération décentralisée, la ville de Dijon a récemment renforcé ses liens avec Chefchaouen, au Maroc. En juin dernier, une délégation, conduite par la maire de Dijon, Nathalie Koenders, s'est rendue à Chefchaouen dans le cadre d'un projet soutenu par un fonds conjoint de soutien à la coopération décentralisée France-Maroc. Ce partenariat vise à promouvoir le développement territorial et le partage de bonnes pratiques dans l'intérêt des habitants des deux villes.





La gastronomie comme levier de développement





L'ambition principale de ce projet est de faire des cultures alimentaires et du tourisme durable des leviers d'attractivité et de développement économique local. Les représentants des deux villes partagent leurs expériences en matière de valorisation du patrimoine, de promotion des produits locaux et de développement d'un tourisme respectueux des territoires et de leurs habitants.





Ce rapprochement met également en avant un dialogue entre deux patrimoines culturels immatériels inscrits à l'UNESCO : le Repas gastronomique des Français, dont Dijon est l'une des principales vitrines grâce à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, et la Diéta Mediterranéa, valorisée à Chefchaouen par la Maison de la Diéta Mediterranéa.





Une délégation marocaine attendue à Dijon





Au cours du mois de septembre, Dijon accueillera à son tour une délégation de Chefchaouen afin de valoriser les cultures alimentaires locales. Le programme prévoit notamment une exposition, une participation aux Assises Territoriales de l'Agroécologie et de l'Alimentation ainsi que des ateliers culinaires.