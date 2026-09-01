Gîtes de France® Nord fête un demi-siècle d’ancrage dans le Nord

Le réseau dans le Nord se traduit par 619 hébergements à fin 2025 ; 78 nouveaux hébergements en 2025 , et plus de 200 propriétaires réunis le le 13 septembre ; 71,63 % de taux d'occupation en juillet 2026 et enfin 75,17 % de taux d'occupation en août 2026. «Depuis 50 ans, Gîtes de France® Nord a su évoluer avec son temps tout en restant fidèle à ce qui fait sa force : la qualité de l'accueil, l'ancrage territorial et la relation de confiance avec les propriétaires. Cet anniversaire est autant l'occasion de saluer le chemin parcouru que d'affirmer notre capacité à répondre aux attentes du tourisme d'aujourd'hui et de demain» témoigne Stéphane Symond, président du Conseil d'administration et de l'Association Gîtes de France® Nord.

L’association Gîtes de France® Nord confirme son dynamisme. Le parc se répartit entre 534 gîtes, 52 chambres d’hôtes, 17 gîtes de groupe et 16 hébergements insolites. Portée notamment par la notoriété de Lille ou de Dunkerque, le Nord attire une clientèle française (Hauts-de-France, Bretagne, Ile-de-France et Normandie notamment) mais aussi internationale, notamment en provenance de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni ou encore de Pologne. L’association s’appuie également sur une agence de réservation qui commercialise près de 2 000 hébergements répartis sur 7 départements - Aisne, Essonne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Val d’Oise & Yvelines, témoignant de son savoir-faire, de sa structuration mais également de sa capacité à changer d’échelle.