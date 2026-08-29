Suspendu en avril pour des raisons budgétaires, ce chantier de 110 millions d'euros est désormais jugé prioritaire. Il sera inscrit au projet de loi de Finances 2027 grâce à un cofinancement entre l'État et les collectivités territoriales. Pour débloquer la situation face aux restrictions budgétaires nationales, la métropole du Grand Nancy s'engage à céder le foncier pour un euro symbolique et à prendre en charge la dépollution ainsi que le désamiantage du site.

Cet effort local représente un investissement immédiat de 7,4 millions d'euros. En contrepartie, le garde des Sceaux a confirmé que le dossier nancéien figure désormais parmi les cinq priorités immobilières du ministère au niveau national.

Signature officielle à Paris et calendrier des travaux pour 2027

L'impact de cette décision dépasse la simple gestion administrative et redynamise le secteur local du bâtiment et des travaux publics. Un protocole d’engagement partenarial sera signé début octobre 2026 à Paris, place Vendôme, pour valider la répartition définitive des enveloppes entre l'État, la Région Grand Est et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Les études préalables étant déjà finalisées, le calendrier opérationnel s'accélère avec un coup d'envoi officiel des travaux de dépollution acté pour le début de l'année 2027.

Cette mobilisation collective met fin à des mois d'incertitude pour les professionnels du droit et transforme une friche industrielle en un pôle public moderne, ancrant durablement la justice de demain au cœur du territoire lorrain.