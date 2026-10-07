Un rendez-vous pour rencontrer, échanger et créer des opportunités. Entrepreneurs, artisans et acteurs économiques sont ainsi invités à se retrouver pour la seconde édition des Rencontres économiques du sud de l'Aisne, le vendredi 9 octobre, dans un cadre convivial, propice aux échanges professionnels et à la création de nouveaux contacts. Cette année, l'école de production de la Prod’Factory accueillera la soirée dans ses locaux à Épaux-Bézu. L’événement change également d’échelle en s’ouvrant aux entreprises et artisans de la Communauté de communes du Canton de Charly-sur-Marne, afin de favoriser les rencontres et les coopérations économiques à l’échelle du sud de l’Aisne.

Une formule qui a séduit l'an dernier

La première édition organisée l'an dernier à Apicula avait confirmé le succès de la formule. Pour plusieurs entreprises, ces échanges ont débouché sur des collaborations concrètes, allant jusqu’à la conclusion de nouveaux contrats. Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà choisi de contribuer à l’organisation de cette deuxième édition. Domisse assurera la décoration florale, après les Sauveurs de plantes en 2025, Super U pourvoira à la restauration, prenant le relais de E.Leclerc, et Espace Musique succédera à Quent’Anim pour la sonorisation.

«Le développement économique est une priorité du mandat parce qu’il conditionne directement l’avenir de notre territoire : son attractivité, ses emplois et sa capacité à se développer, souligne Sébastien Eugène, président de l'Agglomération. Le rôle de l’Agglomération est d’accompagner les entreprises, mais aussi de créer les conditions pour qu’elles puissent se rencontrer, travailler ensemble et développer leur activité ici. Les Rencontres Économiques participent pleinement de cette ambition. Leur ouverture à l’échelle du Sud de l’Aisne traduit aussi notre volonté de dépasser les frontières administratives lorsque l’intérêt du territoire et de ses acteurs économiques le justifie».