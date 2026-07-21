Basé à Fénay, le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne dresse un premier bilan de son programme d'éco-pastoralisme, engagé avec le soutien de Mission Nature, un an et demi après son lancement. Doté d'un financement de 506 835 euros sur la période 2025-2027, ce projet vise à restaurer les pelouses sèches bourguignonnes tout en favorisant une agriculture respectueuse de la biodiversité. Il est piloté par l’Office français de la biodiversité (OFB) et La Française des Jeux (FDJ).





Des actions déjà bien engagées





Selon le Conservatoire, 45 % du budget prévu a été mobilisé pour réaliser environ 48 % des objectifs du programme. Le troupeau, désormais composé de 27 animaux, a été renforcé afin d'assurer les opérations de pâturage. Parmi les actions engagées figurent la remise en état d'une tonne à eau, l'acquisition d'une nouvelle bétaillère, l'achat de matériel pour les clôtures mobiles ainsi que des acquisitions foncières à enjeu écologique.





Agriculture et sensibilisation au cœur du projet





Le programme mise aussi sur le développement de partenariats avec le monde agricole. Depuis son lancement, cinq nouveaux exploitants se sont installés sur des sites gérés par le Conservatoire et 22 assistances techniques ont été réalisées. Une journée d'échanges est déjà programmée en novembre à Bure-les-Templiers, en Côte-d'Or, dans le cadre du partenariat avec Terre de Liens Bourgogne Franche-Comté. En parallèle, huit animations de sensibilisation, destinées au grand public et aux jeunes, ont été organisées afin de transmettre les pratiques liées à la préservation des milieux naturels.





Durant l'été, le troupeau poursuivra sa mission en Saône-et-Loire. Après une étape sur la Côte de Beaune, il rejoindra en août la commune de Saint-Sernin-du-Bois, où il contribuera à l'entretien d'un site, qui n'avait plus été entretenu par le troupeau du Conservatoire depuis trois ans.







