La CPAM, la Caf, le SPIP de la Somme et la Maison d’arrêt d’Amiens ont signé un partenariat pour garantir les droits sociaux et l'accès aux soins des détenus, évitant ainsi toute rupture administrative. Cette coopération sécurise les prestations sociales et facilite la réinsertion via des formations au numérique, assurant une meilleure réaffiliation à la sortie. Plus d'informations sont disponibles sur les sites institutionnels des acteurs de la Somme.

Cette coopération, officialisée à Amiens, s'attaque directement aux freins à la réinsertion en automatisant l'échange d'informations pour maintenir les droits sociaux.

Un guichet coordonné pour sécuriser les parcours

Grâce à cet accord, les partenaires unissent leurs compétences pour faciliter le maintien des droits essentiels. L'accompagnement individualisé permettra aux bénéficiaires de régulariser leur situation globale avant leur retour sur le marché du travail, garantissant une meilleure transition.

Le partenariat prévoit le développement de l'inclusion numérique via des ateliers collectifs au sein de la Maison d'arrêt d'Amiens. Ces sessions formeront les personnes détenues aux outils numériques de la Caf et de la CPAM, facilitant leur accès aux dispositifs de solidarité active à la sortie.

En fluidifiant le parcours médico-social, ce front commun réduit le risque de précarité extrême à la sortie. Cet effort d'insertion collective s'affirme comme un levier d'intérêt général, indispensable pour stabiliser l'économie sociale du territoire samarien.







