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Le Classic Metz'ival fête ses 10 ans

Le Classic Metz'ival célèbre cette année sa 10ᵉ édition avec une programmation internationale de concerts gratuits proposée jusqu'au 23 juillet. Organisé à Metz et dans plusieurs communes de l'Eurométropole, le festival met à l'honneur la musique classique, les musiques traditionnelles et la création contemporaine à travers une série de rendez-vous ouverts à tous.


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Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 23 juillet 2026

Créé en 2017, le Classic Metz'ival a pour ambition de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Sa programmation associe les grandes œuvres du répertoire à des musiques du monde et à des créations contemporaines, dans une volonté de croiser les styles et les esthétiques.

Les concerts investissent plusieurs sites patrimoniaux et culturels du territoire, parmi lesquels le Conservatoire Gabriel Pierné, les Frigos, l'Hôtel de Ville, l'église Saint-Maximin, les jardins de l'église Saint-Martin ou encore le château Fabert. Le festival rayonne également à Montigny-lès-Metz et Moulins-lès-Metz, confirmant sa dimension métropolitaine.

Soutenu par l'Eurométropole de Metz, la Ville de Metz et plusieurs partenaires institutionnels, le Classic Metz'ival poursuit son engagement en faveur de l'accès à la culture en proposant l'ensemble de ses concerts en entrée libre. Cette 10ᵉ édition s'achève ce 23 juillet, après une semaine de rendez-vous musicaux ouverts à tous.