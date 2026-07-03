Dijon célèbre la rentrée avec le retour de Lalalib









L'événement musical de la rentrée, Lalalib, revient à Dijon pour sa 22ᵉ édition le jeudi 4 septembre à partir de 18 h. Ce festival gratuit et ouvert à tous promet une soirée festive placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du partage. Les Dijonnais et Dijonnaises sont invités à prolonger l'été en profitant d'une programmation riche et variée, conçue par La Vapeur. Cette année, des artistes de renom tels que Keziah Jones, maître du blufunk, ainsi que des talents locaux comme Garçon Printemps et Bamby, apporteront leurs sonorités uniques à la scène.





L'événement proposera également divers stands d’animation, des jeux d’arcade et des espaces de restauration pour enrichir l'expérience des participants. Des récupérateurs d’écocups seront mis en place pour sensibiliser au respect de l'environnement tout au long de la soirée. Le programme détaillé des concerts sera révélé ultérieurement, mais les organisateurs encouragent déjà le public à se préparer pour une célébration vibrante et intergénérationnelle. Rendez-vous donc le 4 septembre pour vivre cette nouvelle édition de Lalalib à Dijon.