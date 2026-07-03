La Bourse de Paris reste stable vendredi, tiraillée entre l'optimisme sur les marchés d'actions avec les anticipations d'une Réserve fédérale (Fed) à la politique monétaire moins restrictive, et un secteur du luxe qui fléchit.

Vers 10H45 heure de Paris, l'indice CAC 40 restait stable (+0,07%) à 8.480,76 points, après avoir ouvert en petite hausse. La veille, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises a gagné 1,65% pour terminer à 8.474,86 points.

"Les marchés actions sont bien orientés après la publication d'un rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu, qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à une prochaine hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed)", résume Neil Wilson, de Saxo UK.

Les places européennes bénéficient ainsi d'un regain d'appétit pour le risque.

"En réalité, plusieurs facteurs sont à l'œuvre: les prix du pétrole semblent désormais engagés dans un repli plus durable vers leurs niveaux d'avant le conflit, tandis que les signaux envoyés tant par les banques centrales européennes que par la Fed indiquent qu'elles devraient rester en retrait plus longtemps", relève M. Wilson.

Le CAC 40, l'indice phare parisien, reste cependant en retrait face à ses pairs, en raison de sa forte exposition au secteur du luxe, en baisse vendredi matin.

Vers 10H15 heure locale, L'Oréal perdait 2,14% à 379,65 euros, Kering baissait de 2,63% à 245,90 euros, Hermès lâchait 1,91% à 1.615,50 euros et LVMH glissait de 1,21% à 491,90 euros.

En parallèle, la tech, avec les semi-conducteurs et autres valeurs liées à l'intelligence artificielle, profite d'un regain d'intérêt en raison de "plusieurs informations positives", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a proposé au gouvernement américain de prendre une participation de 5% dans son capital, pour tenter d'arrondir les angles avec l'administration de Donald Trump, rapporte jeudi le Financial Times.

Vers 10H45 heure locale, STMicroelectronics prenait 0,57% à 62,13 euros et Soitec gagnait 4,25% à 116,50 euros.

Pluxee content

Sur l'indice élargi du SBF 120, l'entreprise Pluxee, entité devenue indépendante de Sodexo qui inclut notamment ses titres-restaurant, prenait 6,10% à 12,35 euros après la publication de ses résultats.

Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre ressort "4% au-dessus du consensus de la société", notent les analystes de Jefferies.

Euronext CAC40