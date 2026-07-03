Le Premier ministre Sébastien Lecornu a reçu vendredi le comité exécutif des Entrepreneurs (ex-Cpme), a-t-on appris de sources concordantes, le président des Entrepreneurs faisant état d'un sentiment "positif" à l'issue de cette rencontre consacrée en grande partie au budget.

Amir Reza-Tofighi a été reçu d'abord en tête-à-tête par le Premier ministre, avant une séance élargie aux instances de la deuxième organisation patronale après le Medef, qui a changé de nom jeudi dernier dans le cadre de la vaste rénovation entamée par le président en poste depuis 18 mois.

Plusieurs ministres assistaient au déjeuner, celui des Comptes publics David Amiel, le ministre du du Travail Jean-Pierre Farandou et celui des PME Serge Papin.

Le Conseil exécutif du Medef avait été reçu dans des conditions similaires le 15 juin.

Les discussions ont porté beaucoup "sur les orientations du budget", a indiqué M. Reza-Tofighi à l'AFP, celui-ci insistant sur "l'importance d'avoir un budget" mais réclamant une année de "stabilité" pour les entreprises en 2027, donc sans hausse d'impôt supplémentaire.

"Tout allant être rebattu" par les élections, "on ne veut pas de double instabilité" dans la même année, a-t-il dit.

M. Reza-Tofighi a indiqué avoir ressenti chez le Premier ministre "la volonté de protéger le monde économique, pour protéger aussi les salariés".

Le patron des Entrepreneurs a aussi abordé les sujets des allègements de cotisations patronales, et de l'apprentissage.

Selon l'entourage du Premier ministre, celui-ci a salué le rôle nouveau joué par les Entrepreneurs dans le dialogue social. Il a expliqué que le gouvernement avait fait le choix d’une politique de relance ciblée, sur le logement, l'agriculture, l'énergie-défense, pour maintenir la croissance tout en renforçant les points forts du pays.

M. Lecornu a également défendu l'idée que l'outil de production ne devait pas être traité comme une simple assiette fiscale, et au contraire préservé à tout prix.

Il a enfin évoqué des mesures de patriotisme économique, comme une orientation de l’épargne vers la souveraineté.