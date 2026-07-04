Continental va céder sa division ContiTech pour 4 milliards d'euros

L'équipementier automobile allemand Continental a annoncé samedi avoir conclu un accord pour céder sa division ContiTech au fonds d'investissement américain Lone Star pour quatre milliards d'euros, dernière étape en date d'une vaste restructuration du groupe.

Continental, confronté aux difficultés qui frappent l'ensemble du secteur automobile européen, réduit progressivement son périmètre d'activité afin de se recentrer sur son métier historique de fabricant de pneus.

Le groupe a signé un accord portant sur la cession de sa division ContiTech, qui fabrique et vend des tuyaux, courroies de transmission, bandes transporteuses ou encore des joints, à des clients industriels, au fonds de capital-investissement Lone Star Funds, selon un communiqué.

Outre le prix de cession de quatre milliards d'euros, Continental pourrait percevoir jusqu'à 250 millions d'euros supplémentaires dans les prochaines années, en fonction des performances de l'activité.

"Avec la vente prévue de ContiTech, Continental achève son réajustement stratégique", explique le groupe dans le communiqué.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026. Une partie du produit de la vente sera consacrée au désendettement du groupe, tandis qu'environ 2,5 milliards d'euros seront reversés aux actionnaires, a-t-il précisé.

L'année dernière, Continental a scindé une division spécialisée dans les composants automobiles, notamment les systèmes de freinage et les capteurs, pour en faire une entité distincte baptisée Aumovio.

Le groupe a également annoncé plusieurs milliers de suppressions d'emplois ces dernières années, à l'instar d'autres équipementiers et constructeurs automobiles allemands.

Le secteur est confronté à une concurrence chinoise féroce, à une faible demande sur les marchés clés et à une transition difficile vers les véhicules électriques.

En 2025, le chiffre d'affaires de Continental a diminué de 2% à 19,7 milliards d'euros.