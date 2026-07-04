Le trafic est chargé mais sans points noirs samedi à la mi-journée sur les autoroutes dans le sens des départs pour ce premier week-end des vacances scolaires d'été, notamment dans le quart nord-est que Bison Futé a classé en rouge, le reste de la France restant en orange.

La circulation est classée "très difficile" (rouge) pour la journée en Ile-de-France, dans le Nord et dans le Grand-Ouest dans le sens des départs, selon Bison Futé. Elle est "difficile" (orange) dans le reste de l'Hexagone.

C'est vert en revanche ("circulation habituelle") dans tout le pays dans le sens des retours.

Sur les grands axes habituels, le trafic est ralenti par des bouchons épars, notamment sur l'axe Paris-Lyon-Marseille mais seulement à partir du nord de la capitale des Gaules sur l'A6 et, sur l'A7, à la sortie de la ville et jusqu'à Orange, puis entre Avignon puis Marseille.

Un bouchon important, sur cette "autoroute du soleil" commence à se réduire lentement entre le nord de Valence et le nord de Montélimar, dans la Drôme, passé de 46 km à 32 km entre 11H30 et 12H30.

A la mi-journée, Vinci Autoroutes annonce des temps de parcours ralentis sur l'A7 entre la sortie sud de l'agglomération lyonnaise et Orange (2h50 au lieu de 1h35).

Sur la A10 dans le sens Paris-Bordeaux, les temps de parcours étaient légèrement ralentis à la mi-journée (plus de 5 heures au lieu de 4h30), toujours selon Vinci Autoroutes.

Bison futé prédit un dimanche bien moins chargé, les principales congestions devant se concentrer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.