Le corps d'un homme découvert dans le canal Saint-Martin

Le corps d'un trentenaire a été découvert tôt samedi matin dans le canal Saint-Martin, lieu de baignade dans l'est de Paris autorisé au public depuis la mi-juin et la grande vague de chaleur, a appris l'AFP de source policière.

Les sapeurs-pompiers et la brigade fluviale ont remonté à la surface quai de Valmy vers 7h00 samedi matin le corps d'un homme très gonflé, indiquant qu'il était resté plusieurs jours dans l'eau.

L'homme n'avait pas de papiers d'identité sur lui, selon la source policière.

La baignade dans le canal Saint-Martin a été autorisée mi-juin par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, pour faire face à l'épisode caniculaire qui s'est terminé il y a une semaine.

Depuis, la baignade reste autorisée dans une portion du canal Saint-Martin, mais uniquement le dimanche.

Le 26 juin, un homme est mort par noyade dans le canal Saint-Martin, toujours quai de Valmy, alors qu'il se baignait en dehors de l'espace autorisé d'après les autorités.

Une cinquantaine de jeunes, selon Emmanuel Grégoire, se sont en outre blessés dans le canal Saint-Martin en sautant des passerelles, ce qui est interdit.

La ville de Paris a lancé samedi la nouvelle saison de la baignade surveillée sur la Seine, avec trois sites surveillés et gratuits: Bercy (12e arrondissement, est), Grenelle près de la tour Eiffel (15e, ouest) et le bras Marie au coeur de Paris.

A l'échelle nationale, la ministre des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari a annoncé jeudi sur RMC que le bilan des décès par noyade s'élevait à "plus de 90" depuis le 19 juin, "un chiffre inquiétant" a-t-elle déploré.